Путин и премьер Ирака осудили сотрудничество двух стран

24 ноя. 18:24

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новым премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин еще раз поздравил Мухаммеда Судани со вступлением в должность премьер-министра Ирака", - сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны отметили традиционно дружественный и конструктивный характер двустороннего сотрудничества. Был выражен обоюдный настрой на развитие сотрудничества России и Ирака в различных областях. Особое внимание стороны уделили перспективам расширения торгово-экономических связей.

"Затрагивалась также ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов", - говорится в сообщении.

Путин и Ас-Судани дали положительную оценку совместной с участием России и Ирака работе в рамках "ОПЕК плюс", которая дает возможность обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка, информирует пресс-служба Кремля.