Дарчиашвили и Попеску решили вывести отношения Грузии и Молдавии на новый уровень

24 ноя. 17:58

В Кишиневе состоялась встреч министров иностранных дел Молдавии и Грузии Николая Попеску и Ильи Дарчиашвили. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского МИД.

"Говоря о двусторонних отношениях, была отмечена юбилейная дата - 30 лет установления дипломатических отношений между Грузией и Молдовой, как хорошая возможность вывести на новую ступень и активизировать двусторонние отношения", - сказано в заявлении.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись информацией как о выполнении рекомендаций Еврокомиссии, так и процессе выполнения обязательств по ассоциированному членству в ЕС, передает ТАСС.