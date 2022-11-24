Страны ЕС продолжат переговоры по потолку цен на газ в середине декабря

24 ноя. 18:03

В четверг министры энергетики Евросоюза не смогли договориться по потолку цен на газ, новый раунд обсуждений, предположительно, состоится 13 декабря, сообщает Politico.

По данным издания, сегодня министрам удалось достичь неофициального соглашения по наименее спорным элементам пакета мер по борьбе с энергокризисом. Решения пока нет по так называемому механизму коррекции газового рынка, поделились четыре дипломата ЕС.

Бельгия, Италия, Испания, Польша и Греция одобрят пакет в целом только после решения проблемы с потолком цен на газ. Обсуждения продолжатся 13 декабря, уточнили дипломаты. Если соглашение будет достигнуто, лидеры ЕС подпишут его на встрече 15-16 декабря.