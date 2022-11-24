Доля отечественного вина на российском рынке превысит 55%

24 ноя. 17:33

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о планах по увеличению объемов российского вина на внутреннем рыке.

Всего в этом году в стране будет произведено 600 млн литров вина. "Емкость внутреннего рынка оценивается на сегодня в 900 млн литров, и российское вино на российском рынке представлено на 55%. Мы за то, чтобы увеличивать объем отечественного вина на нашем рынке", - заявила она в кулуарах первого Российского винодельческого форума в четверг в Москве.

По словам Абрамченко, отрасль развивается благодаря грамотной господдержке, частным инвесторам и "энтузиастам своего дела".

Она уточнила, что российское вино останется доступным по цене при наличии мер господдержки. Вопрос о введении минимальных цен на вино пока не решен. Вице-премьер отметила, что профессиональное сообщество видит в этом один из способов защиты рынка, борьбы с фактически поддельной продукцией, произведенной в основном на импортном виноматериале.

"Но пока нет согласия среди федеральных органов исполнительной власти и самого профессионального сообщества, поэтому эта дискуссия живая, она пока ничем не завершилась", - сказала Абрамченко.