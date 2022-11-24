В Дубае состоится премьера российского мультфильма

24 ноя. 17:23

В Дубае впервые пройдет Russian Film Festival, в рамках него ожидаются премьеры, сообщили в "Роскино".

Фестиваль будет проходить 25-27 ноября.

"Состоится международная премьера мультфильма "Чинк: хвостатый детектив" – первого в мире полнометражного анимационного фильма, созданного полностью на игровом движке", - сообщает пресс-служба "Роскино".

Также гости фестиваля увидят мультфильмы "Финник" и "Фиксики против кработов", фантастический триллер "Спутник", комедию "Молодой человек" и драму "Большой".

Дни российского кино уже с успехом прошли в Иордании и Бахрейне. "Надеюсь, что в Дубай столь же тепло встретит наши фильмы", - отметила гендиректор "Роскино" Инна Шалыто.