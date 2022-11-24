Крупнейший ж/д мост появится в Азербайджане в рамках Зангезурского коридора

24 ноя. 17:12

В Азербайджане на реке Хакари строится самый большой в стране железнодорожный мост. В будущем он станет железнодорожной частью Зангезурского коридора.

Река Хакари протекает через Лачинский, Губадлинский и Зангиланский районы Восточно-Зангезурского экономического района республики.

Мост возводится в рамках строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, фундамент которой был заложен при участии азербайджанского лидера Ильхама Алиева 14 февраля 2021 года. Реализовать проект планируется в конце 2023 года.

Мост длиной 418 м и шириной 6,5 м будет частью односторонней ж/д линии, протяженность 110,4 км, сообщает ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

На линии будут работать 9 станций: Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз, Агбенд.