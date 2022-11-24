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Власти Грузии сами проверят версию отравления Саакашвили

Власти Грузии сами проверят версию отравления Саакашвили

Национальное бюро судебной экспертизы Грузии проверит, не был ли отравлен экс-президент Михаил Саакашвили, по поручению министерства юстиции, рассказал замглавы Минюста Бека Дзамашвили.

"Сам Саакашвили сделал заявление, что у него никогда не было подозрений на отравление. Для того, чтобы полностью развеять подозрения, мы назначили экспертизу. Министерство сделало все что могло. Мы назначили экспертизу, и только после ее результатов можно будет выступать с дополнительными комментариями", - цитирует его ТАСС.

Чиновник напомнил, что грузинские законы позволяют осужденному отбывать наказание только внутри республики, перенести или отсрочить наказание может только суд, в таком случае Минюст подчинится ему. Однако ведомство не вправе самовольно отправить кого-либо на лечение за рубеж.

Напомним, 19 ноября адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани и его мать Гиули Аласания заявили о его возможном отравлении тяжелыми металлами, включая ртуть. По их данным, это доказывает пока не опубликованное медицинское заключение НПО "Эмпатия" (сейчас оно готовится для предоставления иностранным экспертам).

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