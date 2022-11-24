В Карабахе зарегистрировали свыше тысячи бизнес-заявок

24 ноя. 16:45

Председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов сообщил о заинтересованности местных и иностранных бизнесменов к осуществлению деятельности в Карабахе.

Он отметил, что освобожденные территории имеют весомый потенциал как новая движущая сила развития аграрного сектора. По его словам, водные и другие природные ресурсы, благоприятное географическое расположение, опыт исторической специализации способствуют развитию аграрного сектора в регионе на новом уровне.

"На сегодня Агентство зарегистрировало более 1300 соответствующих заявок от предпринимателей. Около 20% поступающих инвестиционных предложений связаны с сельским хозяйством и аграрным сектором", - сказал Мамедов.