В Невинномысске нарастят производство шерстяной пряжи

24 ноя. 16:47

На базе ТОСЭР «Невинномысск» будет запущено производство шерстяной аппаратной пряжи, сообщил глава города Михаил Миненков.

По его словам, овечью шерсть для производства будут закупать у производителей Северного Кавказа. «Наша территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) „Невинномысск“ продолжает привлекать новых инвесторов. Совсем недавно действующим невинномысским предприятием Брянской шерстяной компанией (БШК) был инициирован проект по производству аппаратной шерстяной пряжи, а теперь БШК уже официально зарегистрирована в реестре ТОСЭР „Невинномысск“ в качестве нового резидента», - проинформировал он.

Далее глава Невинномысска отметил, что компания занимается пошивом одеял, пледов и других текстильных изделий с использованием пряжи из овечьей и верблюжьей шерсти. На новом предприятии будет создано 10 рабочих мест.