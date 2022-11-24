Специалисты провели работы по расширению до четырех полос двух мостов на подъезде к городу Грозному на федеральной автодороге Р-215, информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".
"Капитально отремонтировали искусственные сооружения через оросительный канал и магистральный канал Сулла-Чубутла в Шелковском районе Чечни. Мосты расположены рядом со станицей Каргалинской на 16-м и 20-м км федеральной автодороги Р-215 "Подъезд к г. Грозному", - говорится в сообщении.
Уточняется, что были демонтированы существующие сооружения, укреплены фундаменты опор и возведены новые опоры.
Также на мостах специалисты уложили выравнивающее бетонное покрытие с гидроизоляцией, а для защиты сооружений от обвала насыпи и подмыва выполнили работы по берегоукреплению.
Два моста расширили до четырех полос на подъезде к Грозному
Специалисты провели работы по расширению до четырех полос двух мостов на подъезде к городу Грозному на федеральной автодороге Р-215, информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".
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