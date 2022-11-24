Освобожденные территории Азербайджана станут туристическими центрами

24 ноя. 16:23

Глава Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев сообщил о проведении строительства туристических комплексов в Гадруте, Туге, Дашалты, Суговушане, Шахбулаге.

Он подчеркнул, что туристическое ведомство реализует множество проектов на освобожденных территориях республики. Кроме того, по его словам, оценивается туристический потенциал региона в целом, создаются туристские продукты.

Нагиев заверил, что в ближайшие годы освобожденные территории станут доступны для мирового туризма и смогут принимать путешественников со всего мира.

"Наши первоначальные прогнозы таковы, что к 2025 году около миллиона человек посетят эти территории, включая как местных, так и иностранных туристов. Для этого ведутся все необходимые подготовительные работы", - добавил руководитель Агентства.