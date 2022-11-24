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Грузия и Молдавия намерены наладить морскую перевозку товаров с Кавказа в ЕС

Грузия и Молдавия намерены наладить морскую перевозку товаров с Кавказа в ЕС

Грузия и Молдавия планируют наладить прямой водный маршрут через Черное море и Дунай для перевозки грузов с Кавказа в Европу, заявил глава МИД Молдавии Николай Попеску. 

"Мы обсудили развитие дипломатических отношений и вопросы экономического характера. В частности, планируем весной провести деловой форум, будет создана рабочая экспертная группа, которая даст свою оценку целесообразности создания прямого морского-речного маршрута между портами Поти (Грузия) и Джурджулешты (Молдавия) для доставки коммерческих грузов. Мы хотим развивать наши торговые отношения и содействовать торговле через территорию нашей страны между Южным Кавказом и пространством ЕС", - сказал он по итогам прошедших переговоров с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

Далее Попеску отметил, что предметом переговоров сторон также стала ситуация в регионе.

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