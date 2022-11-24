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ЦБ Турции опустил ключевую ставку

ЦБ Турции опустил ключевую ставку

Центральный банк Турции сегодня снизил ключевую процентную ставку на 1,5 п.п., до 9%. Такое сообщение распространила пресс-служба регулятора.

В прошлом месяце ставка также была снижена на 1,5 п.п. - с 12% до 10,5%.

Решение ЦБ Турции совпало с мнением большинства экспертов, уверенных, что регулятор следует политической воле президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, обещавшего ежемесячно снижать ставку.

"Текущая ставка является адекватной, учитывая растущие риски для мирового спроса, в связи с чем было принято решение завершить цикл снижения процентных ставок, начавшийся в августе", - пояснили в Центробанке.

Напомним, годовая инфляция в Турции в сентябре, по официальным сведениям, достигла 83,45%, месяц назад она составляла 80,21%.

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