Названа причина крушения параплана на Кубани

24 ноя. 15:41

Прокуратура Краснодарского края сообщила о том, что, согласно предварительным данным, пилот моторизированного параплана, который упал на автомобиль в Хадыженске, не справился с управлением.

«Предварительно установлено, что собственник моторизированного параплана не справился с управлением, в связи с чем произошло падение. В настоящее время прокуратурой района организована проверка причин и условий, способствовавших его падению», - приводит данные ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пилот и пассажир параплана погибли на месте.