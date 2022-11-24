Фундук принес Турции более миллиарда долларов

24 ноя. 15:29

Экспорт фундука из Турции за рубеж в этом году принесли доход в $1,3 млрд, сообщает издание Anadolu.

Сегодня фундук выращивается в 13 турецких провинциях: Трабзоне, Орду, Гиресуне, Дюздже, Сакарье, Зонгулдаке, Артвине, Бартыне, Коджаэли, Синопе, Гюмюшхане, Кастамону и Ризе.

Отмечается, что наибольший объем производства фундука приходится на черноморскую провинцию Орду.

В агентстве подчеркнули, что за 10 месяцев текущего года Турция экспортировала фундук в 129 стран и свободных зон, в частности в Германию, Италию и Францию.

Экспорт фундука в этом году составил 239 тыс 934 т в натуральном и 1 млрд 325 млн 828 тыс 762 долларов в денежном выражении.