Мария Захарова: во время визита Игоря Ховаева в Баку обсуждается и проблематика мирного договора

24 ноя. 15:22

В ходе визита спецпредставителя главы МИД РФ по армяно-азербайджанской нормализации Игоря Ховаева в Баку рассматриваются в том числе вопросы мирного договора. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что 14 ноября Ховаев приехал в Ереван, где "провел серию консультаций с армянским политическим руководством".

"Сейчас он находится в Баку для встреч с азербайджанской стороной. В ходе данных контактов обсуждается в том числе и проблематика мирного договора", - отметила дипломат.