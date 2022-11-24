Тотиносин потерпел очередное поражение на осеннем турнире в Японии

24 ноя. 15:20

Грузинский сумоист Леван Горгадзе потерпел седьмое поражение на осеннем турнире в японском Фукуоке, проиграв 13-му маэгасире Всотока Окиноуми.

«Бой получился напряженным – после мощного столкновения оба сумоиста попытались ухватиться за пояс соперника. В итоге сделать это удалось Окиноуми и через несколько секунд Тотиносин покинул пределы круга», - приводит подробности схватки Sputnik Грузия.

К настоящему моменту у грузинского сумоиста пять побед и семь поражений. Для того, чтобы завершить выступление на турнире с положительным балансом и улучшить свою позицию в рейтинге сумоистов, он должен выиграть все три оставшихся поединка.