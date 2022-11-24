Житель Краснодара насмерть забил двоих доской

24 ноя. 14:41

Разнорабочий из Краснодара обвиняется в убийстве двоих мужчин, его ждет суд. Об этом сообщили в СУСК по Краснодарскому краю.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 45 и 57-летнего местных жителей (п."а" часть 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что ЧП произошло в Елизаветинском сельском округе Краснодара.

Обвиняемый строил теплицу, когда к нему пришли двое незнакомых жителей соседнего товарищества. В ходе распития спиртных напитков завязалась драка. «Обвиняемый взял доску и нанес более 90 и 35 ударов потерпевшим. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия. После этого злоумышленник избавился от тел», сообщают правоохранители.

Обвиняемый полностью признал вину. В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.