Россия и Турция усилят защиту "Турецкого потока"

24 ноя. 14:30

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждают возможность повысить уровень защиты газопровода "Турецкий поток". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист поинтересовался у него, рассматривают ли президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган меры усиления контроля и антитеррористической защиты газопровода "Турецкий поток".

"Рассматривают. Такая потребность есть, ибо существует потенциальная угроза", - сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее сегодня в ФСБ сообщили о попытке украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе системы "Южный коридор", поставляющей газ по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" в Турцию и ЕС. Были задержаны причастные к его подготовке граждане России, изъяты мины, взрывчатка и взрыватели замедленного действия.