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Казахстанцам упростят полеты в Европу

Казахстанцам упростят полеты в Европу

Жителям Казахстана с нового года предоставят услуги бюджетных лоукостеров, летающих в Европу, сообщает Bizmedia.kz.

Как заявил министр индустрии и развития инфраструктуры Казахстана Каирбек Ускенбаев, через Казахстан будут летать признанные во всем мире низкобюджетные авиаперевозчики.

Он отметил, что власти планируют разрешить лоукостерам летать в Европу и Турцию в 2023 году, что приведет к удешевлению билетов.

Также министр заверил, что качество обслуживания будет другим, но транзит будет разрешен только компаниям, признанным на международном уровне.

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