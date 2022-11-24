Казахстанцам упростят полеты в Европу

Жителям Казахстана с нового года предоставят услуги бюджетных лоукостеров, летающих в Европу, сообщает Bizmedia.kz.
Как заявил министр индустрии и развития инфраструктуры Казахстана Каирбек Ускенбаев, через Казахстан будут летать признанные во всем мире низкобюджетные авиаперевозчики.
Он отметил, что власти планируют разрешить лоукостерам летать в Европу и Турцию в 2023 году, что приведет к удешевлению билетов.
Также министр заверил, что качество обслуживания будет другим, но транзит будет разрешен только компаниям, признанным на международном уровне.