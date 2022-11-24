Военные атташе и журналисты осмотрели армянское минное поле в Лачинском районе

24 ноя. 13:53

Военные атташе и представители СМИ осмотрели минное поле у вершины Сарыбаба, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Аккредитованные в АР военные атташе зарубежных государств и журналисты провели осмотр противопехотного минного поля в северном направлении вершины Сарыбаба, которое было найдено инженерно-саперными подразделениями армии Азербайджана. "Минное поле, усеянное противопехотными минами армянского производства, было установлено незаконными армянскими вооруженными формированиями", - пояснили в ведомстве.

В ходе визита, устроенного Минобороны, дипломаты и журналисты были подробно проинформированы о ведущихся здесь работах по разминированию и о найденном 21 ноября минном поле с 350 противопехотными минами типа ПМН-Э, произведенными в Армении в прошлом году.