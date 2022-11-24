Bonduelle остается в России

24 ноя. 13:20

Французская компания Bonduelle не собирается уходить из России, так как считает важным продолжать обеспечивать продовольствием людей не только в РФ, но и в других странах, получающих произведенные в России продукты, сообщил гендиректор компании Гийом Деброс.

«Очевидно, что мы каждый день оцениваем изменение ситуации, но у нас там расположены три завода. Мы решили остаться, потому что продовольствие, как фармацевтика или сельское хозяйство, является жизненно важным сектором», - рассказал он в эфире телеканала BFM Business.

Далее Деброс отметил, что компания не хочет добавить к геополитическому кризису еще и продовольственный. «Мы чувствуем ответственность и понимаем, что <...> все страны Центральной Азии получают продукты с трех наших заводов в России», - обратил внимание он.