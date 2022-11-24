В МВД РФ назвали число трудовых мигрантов, находящихся в России

24 ноя. 13:15

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила о нахождении в стране около 6 млн иностранцев, из которых половина - трудовые мигранты.

"Сегодня в России пребывает порядка шести миллионов иностранных граждан, при этом половина – это трудовые мигранты, порядка 400 тыс – это студенты и около 750 тыс – это временно и постоянно проживающие иностранные граждане", - цитирует ее Sputnik Узбекистан.

Она также заявила, что за 2021 год порядка 3 млн иностранцев в обязательном порядке сдали отпечатки пальцев. Кроме того, по ее словам, в России с прошлого года выявили множество случаев фиктивных регистраций.

"С начала года факт ложной регистрации иностранных граждан выявлен в 660 тыс случаев. Их списали и возбудили уголовное дело", - добавила Казакова.