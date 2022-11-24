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Баку: на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, перевозится военная техника

Баку: на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, перевозится военная техника

Внимание Баку привлекает перевозка военной техники на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, заявил сегодня первый заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-лейтенант Джейхун Шадлинский в ходе конференции "Опыт Отечественной воны", проходящей в Баку.

По его словам, реваншистские силы в Армении предпринимают попытки помешать нормализации отношений между двумя странами. Армянская сторона выделяет превосходящие ее же собственные возможности средства на вооружение и армейское строительство, пробует закупить у различных стран современное оружие и военную технику, стремится всячески затянуть подписание мирного договора.

Шадлинский добавил, что в особенности привлекает внимание перевозка военной техники на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и обеспечение там условий для провокаций.

Отметив, что иранские спецслужбы активно ведут разведывательно-подрывную деятельность против Азербайджана, он коснулся решительных мер, предпринимаемых против этого.

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