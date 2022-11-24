Баку: на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, перевозится военная техника

24 ноя. 13:03

Внимание Баку привлекает перевозка военной техники на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, заявил сегодня первый заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-лейтенант Джейхун Шадлинский в ходе конференции "Опыт Отечественной воны", проходящей в Баку.

По его словам, реваншистские силы в Армении предпринимают попытки помешать нормализации отношений между двумя странами. Армянская сторона выделяет превосходящие ее же собственные возможности средства на вооружение и армейское строительство, пробует закупить у различных стран современное оружие и военную технику, стремится всячески затянуть подписание мирного договора.

Шадлинский добавил, что в особенности привлекает внимание перевозка военной техники на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и обеспечение там условий для провокаций.

Отметив, что иранские спецслужбы активно ведут разведывательно-подрывную деятельность против Азербайджана, он коснулся решительных мер, предпринимаемых против этого.