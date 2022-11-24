В новогодние праздники по России пойдут около тысячи дополнительных поездов

24 ноя. 13:00

РЖД этой зимой на новогодние праздники назначают около тысячи дополнительных пассажирских поездов - почти в два раза больше, чем в прошлом году, - сообщили в компании.

"Назначаем около 1000 дополнительных поездов на новогодние праздники. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Они будут ходить с 23 декабря по 9 января по самым востребованным маршрутам", - говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.

Это поезда из Москвы в Санкт-Петербург, Великий Устюг, Нижний Новгород, Казань, Адлер; из Санкт-Петербурга - в Москву, Ярославль, Псков, Сортавалу; из Ростова-на-Дону в Кисловодск, Адлер и другие направления.

"Всего в эти даты будет обеспечено около 4,5 млн дополнительных мест. Билеты поступают в продажу постепенно, по мере назначения поездов", - отмечается в сообщении.