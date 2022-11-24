Лавров приедет в Минск для встречи с Лукашенко

24 ноя. 12:52

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибудет в Минск, где встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что визит главы внешнеполитического ведомства запланирован на 27-28 ноября. Помимо Лукашенко, у Лаврова пройдет встреча с главой внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем.

"Двадцать седьмого - двадцать восьмого ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании коллегии иностранных дел России и Беларуси. Запланирована его встреча с президентом Республики Беларусь и министром иностранных дел этой страны", - цитирует ее РИА Новости.