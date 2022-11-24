В Азербайджане создадут инфраструктуру сельского туризма

24 ноя. 12:53

В соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" в стране будет создана туристическая инфраструктура в селах с потенциалом в этой сфере, - заявил председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев.

"Этот процесс может оказать положительное влияние на достижение устойчивости доходов сельского населения и сокращение миграции из сел. Эта сфера также позволяет нам пропагандировать культурное наследие и местную гастрономию и стимулировать развитие таких направлений, как экотуризм и приключенческий туризм. Наша главная цель - информировать фермеров и других жителей сельских местностей, которые хотят предоставлять туристические услуги в дополнение к сельскохозяйственной деятельности", - отметил Нагиев, передает Тренд.

Развитие сельского туризма и агротуризма является хорошей возможностью для привлечения туристов в регионы, увеличения занятости и создания новых субъектов предпринимательства, ориентированных на туризм, - добавил глава Госагентства по туризму Азербайджана.