Авиапарк "Азимута" пополнит "особенный" "Сухой Суперджет 100"

24 ноя. 12:34

Российская авиакомпания "Азимут", базирующаяся в аэропортах Краснодара, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод, до конца года получит новый лайнер "Сухой Суперджет 100" со старыми двигателями, - пишет "Коммерсант".

Весь воздушный флот состоит из таких самолетов, вот только на новом лайнере будут стоять двигатели, имеющие налет – они взяты из так называемого подменного пула, специального резерва для всех эксплуатантов "Суперджета". Самолет должны были передать раньше, но Росавиация долго решала, как оформить документацию на особенную машину.

Корпорация "Ростех" подтвердила, что на новые самолеты теперь будут устанавливаться двигатели с налетом, но заверила, что все детали согласованы с заказчиком, а агрегаты являются проверенными и надежными.

"Силовые установки находятся в великолепном состоянии, их использование никак не может сказаться на эксплуатационных характеристиках и безопасности полетов", - подчеркнули в "Ростехе".

В наступающем 2023 году перевозчики получат еще около десяти SSJ, часть из них тоже будет с бывшими в употреблении двигателями.

Проблемы с иностранными запчастями для самолетов и, в частности, двигателями, возникли после введения Евросоюзом санкций. Сейчас в России разрабатывается новый авиадвигатель ПД-8, который и будет устанавливаться на самолеты SSJ. Их поставки должны начаться в следующем году.