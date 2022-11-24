Силуанов призвал вкладываться не в криптовалюту, а в облигации

24 ноя. 12:32

Глава Минфина России Антон Силуанов призвал по возможности избегать вложений в криптовалюту, вкладываясь вместо этого в облигации федерального займа (ОФЗ). Такую рекомендацию он дал на встрече со студентами вузов в рамках онлайн-марафона "ФинЗОЖ".

"Лучше, конечно, разложиться: часть оставить на депозите в банке, часть - вложиться в облигации. Можно в государственные облигации федерального займа - надежно", - приводит его слова ТАСС.

По словам министра, некоторые бумаги могут дать "уровень инфляции, плюс еще премии порядка 2-2,5%". В банке, отметил чиновник, такое невозможно: там предлагают ставку по депозиту "инфляция минус", и в реальном выражении деньги обесцениваются. А вот на ОФЗ, уверен Силуанов, можно "хорошо заработать, во всяком случае на поддержание своего портфеля".

К вложениям в криптовалюту министр призвал относиться с осторожностью. "Если в акции и бумаги, когда ты вкладываешь, можно хотя бы предполагать, рассчитывать на динамику движения этих активов, то в крипте ничего не понятно. <…> Я бы не связывался с тем, чего не понимаешь. Это тот же самый игровой автомат. Игра в такие игрушки, как правило, приводит к потере денежных средств", - предупредил глава Минфина.