МВД России ввело электронную систему учета мигрантов

24 ноя. 12:08

В МВД РФ заработала электронная система миграционного учета, с помощью которой можно получить досье на иностранных мигрантов, - сообщила начальник главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова.

"В МВД принята государственная информационная система миграционного учета. Это очень важный информационный продукт, который позволяет получать электронное досье как на гражданина РФ, так и на иностранного гражданина", – рассказала она, передает РИА Новости.

Новая система дает доступ ко всем миграционным статусам и отслеживает переезды в регионах РФ. Она также позволит получать госуслуги "более быстро и более качественно", - добавила Казакова.