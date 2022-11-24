Стоимость отдыха в РФ в новогодние праздники выросла на 20-30%

24 ноя. 12:06

ЗАГ:

Стоимость отдыха на российских курортах в дни новогодних праздников выросла меньше, чем обычно, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, рост цен составил 20-30%.

По ее словам, в этой связи выросли и продажи. В лидерах – Краснодарский край и другие горнолыжные направления. «То есть когда курорт видит, что бронирований вперед нет, такого резкого скачка цен в два-три раза, как обычно бывает на новогодние каникулы, в этом году нет. Хотя цены выросли в пределах 20%, на некоторых объектах 30%», - сказала она.

Далее Ломидзе отметила, что, кроме Кубани высокий спрос на отдых в новогодние праздники фиксируется в Приэльбрусье, Домбае, Чегете. "У Шерегеша очень хорошие перспективы, я думаю, что они побьют рекорд в этом году", - приводит слова Ломидзе ТАСС.