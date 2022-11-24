В Тбилиси заявили, что Киев требует от Запада оказать давление на Грузию

24 ноя. 11:55

Украина призывает Запад оказать активное давление на Грузию и страны Азии для открытия второго фронта, сообщил вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский.

По его словам, Киев решил, что втягивание Грузии в конфликт будет одним из главных рычагов, чтобы создать проблемы Москве.

"Украина требует от Запада не только оружия, но и активного давления на Грузию для открытия второго фронта. И не только на Грузию, речь также шла о странах Азии", - цитирует его Sputnik Грузия.

Вольский также отметил, что украинские власти открыто говорят, что "народ хороший, но правительство не годится", напомнив, что именно народ избирал руководство страны.

"Есть одна аксиома: надо рассматривать наихудший вариант, который может случиться с твоей страной. Мировая политика настолько хладнокровна и прагматична, что когда дело доходит до интересов страны, для них нет совершенно ничего", – подчеркнул он.