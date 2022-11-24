Путин убедил Пашиняна построить Зангезурский коридор

24 ноя. 12:30

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне получил от президента РФ Владимира Путина позитивный сигнал по поводу восстановления железной дороги с Азербайджаном, об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

"В ходе переговоров с президентом России мы получили определенные сигналы или сообщения. Это значит, что может быть значительная и серьезная возможность того, что мы вернемся к работам по восстановлению железной дороги - речь о дороге Горадиз-Мегри-Ордубад-Ерасх", - цитирует главу армянского правительства Sputnik Армения.

По словам Пашиняна, он испытывает по этому поводу умеренный оптимизм из-за прежнего негативного опыта.

"Если все, о чем мы узнали и договорились вчера, не отклонится от своей логики, то в ближайшее время в рамках проекта "Армянский перекресток", в частности, в сфере восстановления железной дороги, будем нуждаться в больших инвестициях", - добавил премьер-министр.

Он подчеркнул, что у Еревана есть возможность привлечь такие средства, и выразил надежду, что международные партнеры тоже заинтересуются проектом.

Напомним, ранее стало известно, что строительство железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз на территории Армении заморожено. Азербайджан продолжает прокладку своей части коридора - участка Горадиз-Агбенд. В середине июня заместитель министра цифрового развития и транспорта АР Рахман Гумметов сообщал, что железная дорога построена уже наполовину. Месяц назад, 20 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент станции Гумлаг на участке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд в Джебраильском районе. В целом Азербайджан планирует достроить свою часть дороги к концу 2023 года.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин, согласие Пашиняна, данное Путину, еще не означает, что армянский премьер-министр останется верен своему слову и начнет предпринимать какие бы то ни было практические шаги по строительству этой железной дороги.

"То, что по итогам саммита ОДКБ Никол Пашинян не подписал ключевой документ встречи глав государств Организации, ставит под вопрос, действительно ли он будет верен своим словам и согласится на практическую реализацию Зангезурского коридора", - обратил внимание он.

"При этом надо подчеркнуть, что Зангезурский коридор принесет Армении, как и региону в целом, важные экономические выгоды. Где-где, а в Армении-то точно понимают возможные плюсы от Зангезурского коридора. Соответственно, существует позиция крупного бизнеса страны, которую Пашинян хочет - не хочет, но слушать будет. Благодаря этому, возможно, и будут достигнуты соглашения по реализации проекта на армянской территории", - ожидает Антон Бредихин.

Эксперт допустил, что российско-армянская договоренность может заключаться в строительстве армянского участка Зангезурского коридора за счет российских ресурсов. "Она может быть построена российскими силами за российские деньги. Тогда она безусловно будет охраняться войсками ФСБ, поскольку давать просто так дорогу, построенную из нашего бюджета, никто не будет. Я уверен, что это был бы правильный шаг, который одобрят и в Ереване, и в Баку ради стабильности и мира в регионе", - заключил научный руководитель ЦЭМИ РФ.