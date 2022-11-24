У донского губернатора появился военный советник

24 ноя. 11:50

Глава донского региона Василий Голубев назначил своим советником атамана Войска Донского Сергея Бодрякова, - сообщили в пресс-службе губернатора.

Как полагают в доском правительстве, это позволит более эффективно реализовать в регионе стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества, - передает "АиФ-Ростов".

Напомним, Сергей Бодряков был избран атаманом в начале сентября, он сменил на посту Виталия Бобыльченко, оставившего свой пост по собственному желанию летом 2022 года.