Дагестан примет участие в "Halal Expo-2022"

24 ноя. 11:42

Бизнесмены из Дагестана вместе с другими российскими компаниями-участниками международного бизнес-сообщества мусульман IBFM представят свою продукцию крупнейшей выставке "Halal Expo-2022" в Турции.

Мероприятие пройдет 24-27 ноября, в рамках которого пройдет престижный форум IBFM, где выступит в качестве спикера, основатель Академии брендинга, выходец из Дагестана Арсен Акавов.

Международное бизнес-сообщество IBFM является активным участником внешнеэкономической деятельности российских компаний с турецкими партнерами и странами Ближнего Востока, а также участвует в укреплении отношений в различных сферах между Россией, Турцией и Арабским миром.