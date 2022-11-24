Военные атташе и представители СМИ выехали к минному полю у вершины Сарыбаба

24 ноя. 11:41

Аккредитованные в Азербайджане военные атташе других стран и представители прессы сегодня выехали на осмотр противопехотного минного поля в направлении вершины Сарыбаба (Лачинский район), которое было найдено азербайджанскими инженерно-саперными подразделениями. Такое сообщение распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В нем говорится, что минное поле, усеянное противопехотными минами, выпущенными в Армении, было создано незаконными армянскими вооруженными формированиями.

В ходе визита военные атташе и журналисты получат подробную информацию о разминировании на этой территории. Им также расскажут об обнаруженном 21 ноября минном поле с 350 противопехотными минами типа ПМН-Э, выпущенными в Армении в прошлом году.