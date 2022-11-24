В Турции стартовал очередной этап антитеррористической операции Eren Abluka

24 ноя. 11:32

В провинциях Ширнак и Сиирт на юго-востоке Турции стартовала пятнадцатая фаза антитеррористических операций под кодовым названием Eren Abluka.

Операции проводятся с целью искоренения угрозы терроризма в Турции. В проведении нового этапа операции задействованы 755 сотрудников сил правопорядка, в том числе бойцы спецназа жандармерии и подразделений специального назначения, которые разделились на 57 групп, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Уже в первый день операции в ходе поисковых мероприятий в восьми пещерах и двух укрытиях террористов были обнаружены боеприпасы и боевое снаряжение.

Все они уничтожены, а укрытия террористов разрушены и приведены в негодность.