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В Турции стартовал очередной этап антитеррористической операции Eren Abluka

ANADOLU

В провинциях Ширнак и Сиирт на юго-востоке Турции стартовала пятнадцатая фаза антитеррористических операций под кодовым названием Eren Abluka.

Операции проводятся с целью искоренения угрозы терроризма в Турции. В проведении нового этапа операции задействованы 755 сотрудников сил правопорядка, в том числе бойцы спецназа жандармерии и подразделений специального назначения, которые разделились на 57 групп, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Уже в первый день операции в ходе поисковых мероприятий в восьми пещерах и двух укрытиях террористов были обнаружены боеприпасы и боевое снаряжение.

Все они уничтожены, а укрытия террористов разрушены и приведены в негодность.

ФОТО ANADOLU
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