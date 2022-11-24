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Правительство одобрило проект создания МВД Армении

Правительство одобрило проект создания МВД Армении

Правительство Армении сегодня на заседании утвердило проект создания министерства внутренних дел.

Согласно документу, необходимые изменения будут внесены в закон "О структуре и деятельности правительства" и в 36 смежных законов, передает Sputnik Армения.

"Создание нового министерства позволит обеспечить как парламентский, так и гражданский контроль. Кроме того, структура будет нести ответственность за реализацию реформ в сфере", - заявил представивший проект и.о. министра юстиции Григор Минасян.

В МВД будут включены три крупные службы - полиция, служба спасения, служба по миграции и гражданству.

Напомним, министерство внутренних дел в Армении существовало до 2003 года, затем оно было преобразовано в полицию, имевшую статус органа при правительстве.

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