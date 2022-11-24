В Севастополе обновят энергетическую структуру

24 ноя. 11:19

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Москве встретился с министром энергетики Николаем Шульгиновым, - сообщил он в своем Telegram-канале.

В ходе беседы была разработана схема и план развития энергетики Севастополя. Базовый сценарий развития электроэнергетического комплекса, разработанный до 2026 года, учитывает состояние дел по реализации электросетевыми организациями мероприятий по развитию и темпы реального спроса на электрическую энергию и мощность.

"В Севастополе давно назрела проблема с технологическим присоединением новых объектов инфраструктуры к сетям электроснабжения. Особенно это актуально для отдаленных районов", - сообщил Развожаев.

В городе федерального значения будут построены новые трансформаторные подстанции для Фиолента, а также Любимовки и Андреевки на Северной стороне, а также модернизированы имеющиеся подстанции. Также на территории между существующей подстанцией "Севастополь" и заводом железобетонных изделий будет построена подстанция "Нахимовская", которую планируют подключить к Балаклавской ТЭС.

Поэтапо будет модернизирована существующая транзитная высоковольтная линия 110 кВ "Севастополь - Ялта – Лучистое", после чего ее пропускная мощность будет увеличена.