В КЧР продолжается восстановление земель

24 ноя. 11:17

Около 80 га земель восстановлено и рекультивировано в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) за шесть лет. Это стало возможным благодаря работам по ликвидации экологических последствий прошлой хозяйственной деятельности, в том числе по нацпроекту "Экология".

"Министерство природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики принимает участие в реализации трех федеральных проектов, включенных в национальный проект "Экология". <...> За период 2017-2022 гг. на территории Карачаево-Черкесской Республики в рамках федерального проекта "Чистая страна" выполнены работы по ликвидации четырех объектов накопленного вреда окружающей среде и рекультивации одной свалки, расположенной в границах города", - сообщила ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Диана Кочкарова.

По ее словам, в результате на территории республики восстановлено и рекультивировано 79,3 га земель, подверженных негативному влиянию объектов накопленного вреда. "Это позволило улучшить экологические условия проживания для 231,4 тыс. человек", - сказала она.