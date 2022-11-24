В России выявили свыше 5,7 тыс новых случаев коронавируса

24 ноя. 11:15

В России за минувшие сутки выявили 5 784 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 058, в Санкт-Петербурге - 463, в Подмосковье - 247. В Краснодарском крае - 84, в Ставропольском крае -63, в Крыму - 28, в Дагестане - 4, в Кабардино-Балкарии - 22, в Адыгее - 9, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 4, в Северной Осетии - 5, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 556 766.

Госпитализированы за сутки 1 353 человека. Выздоровели 6 112 пациента, за все время - 20 967 429.

Умерло за сутки 58 человек, с начала пандемии - 391 680.