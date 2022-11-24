Еврокомиссар: потолок цен на российский газ сегодня не будет согласован

24 ноя. 11:14

Министры энергетики ЕС сегодня в ходе внеочередной встречи, скорее всего, не достигнут договоренности по потолку цен на газ, предупредила перед ее началом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Конечно, сегодня будет продуктивная дискуссия по механизму коррекции цен на газ. Мы готовы способствовать договоренности, но да, у многих министров есть озабоченности", - цитирует ее ТАСС.

Симсон добавила, что уже наверняка известно, что для достижения договоренности придется провести еще одну встречу - она состоится накануне Рождества.