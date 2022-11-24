Анкалаев сразится за титул чемпиона UFC

24 ноя. 10:50

Российский боец UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев подерется с поляком Яном Блаховичем за титул чемпиона промоушена в рамках турнира UFC 282 в американском Лас-Вегасе, сообщает Twitter организации.

"Иржи Прохазка получил серьёзную травму плеча. Из уважения к спортсменам и дивизиону он освободит свой титул. Нашим новым титульным боем в полутяжёлом весе и мейн-ивентом вечера является встреча Яна Блаховича и Магомеда Анкалаева", - говорится в публикации.

Сам турнир пройдет в ночь с 10 на 11 декабря.