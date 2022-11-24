Брюссель подтвердил, что потолок цен на российскую нефть пока не согласован

24 ноя. 10:47

Послы стран Европейского союза не смогли согласовать общую позицию по потолку цен на российскую нефть, подтвердила соответствующие сообщения СМИ еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Да это так, переговоры будут продолжаться", - цитирует ее ТАСС.

Как сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц, большинство стран ЕС согласны с потолком цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель, но Польша требует $30 за баррель. По данным издания, послы стран объединения накануне "с утра до поздней ночи" обсуждали максимальный уровень потолка цен, но не достигли согласия.