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Брюссель подтвердил, что потолок цен на российскую нефть пока не согласован

Брюссель подтвердил, что потолок цен на российскую нефть пока не согласован

Послы стран Европейского союза не смогли согласовать общую позицию по потолку цен на российскую нефть, подтвердила соответствующие сообщения СМИ еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Да это так, переговоры будут продолжаться", - цитирует ее ТАСС.

Как сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц, большинство стран ЕС согласны с потолком цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель, но Польша требует $30 за баррель. По данным издания, послы стран объединения накануне "с утра до поздней ночи" обсуждали максимальный уровень потолка цен, но не достигли согласия.

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