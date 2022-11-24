Ставропольские ученые разрабатывают препараты против болезни Альцгеймера

24 ноя. 10:38

Совместными усилиями ученых из Саудовской Аравии, Индии и кафедры эпизоотологии и микробиологии Ставропольского аграрного университета были проведены исследования, направленные на улучшение действия фитомедицинских препаратов на пациентов с болезнью Альцгеймера.

Как информирует пресс-служба вуза, ученые СтГАУ провели аналитический обзор исследований фитопрепаратов из женьшеня Панакс, Гинкго билоба, Бакопа монниери, Витании сомниферной, куркумы длинной и лаванды узколистной. Соединения этих растений показали эффективность в борьбе с деменцией, обращая вспять неврологические изменения у больных. У контрольных групп пациентов улучшились концентрация, память, когнитивные способности. Ко всему прочему, фитопрепараты показали противовоспалительные свойства.