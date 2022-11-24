Фиаско Пашиняна: ОДКБ отказала Армении в реванше против Азербайджана

Как рассказал накануне после саммита глав государств ОДКБ в Ереване пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на закрытом заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "готов трактовать как фиаско работу ОДКБ по ситуации между Арменией и Азербайджаном". Между тем итогом ереванской встречи Владимира Путина, Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона с Пашиняном стало фиаско армянского руководства, которому не удалось продавить свою реваншистскую повестку о военном давлении ОДКБ на Азербайджан.

Ярче всего это констатирует отказ Никола Пашиняна подписывать как проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, так и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. То есть президенты пяти стран Организации согласились с тем, что Армения должна получить определенную поддержку, разработали соответствующий документ, но его положения не удовлетворили Ереван. Если выражаться фигурально, то Никол Пашинян попросту плюнул в протянутую ему руку помощи. Почему он так поступил?

Главная причина – отказ глав государств ОДКБ от поддержки агрессивных планов Армении на реванш в конфронтации с Азербайджаном. У режима Никола Пашиняна были вполне конкретные требования к Организации: ее силы, то есть прежде всего российская армия, должны сначала встать на условную армяно-азербайджанскую границу, а затем занять те стратегические высоты, на которых сейчас находятся позиции ВС Азербайджана. Добиться этого возможно единственным способом – вступив в бой с азербайджанскими войсками. Армения буквально потребовала от России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана – союзников и партнеров Азербайджана, – чтобы они вместо Еревана вступили в пограничный вооруженный конфликт с Баку.

Не приходится удивляться тому, что Пашинян услышал от лидеров пяти стран решительное "нет". Рупором их позиции выступил принявший председательство в ОДКБ президент Беларуси Александр Лукашенко, отвергнув любой военный вариант исполнения желаний Армении, как и в целом эти желания продолжать конфронтацию с Азербайджаном в надежде на реванш. Он предложил Пашиняну вместо попыток надавить на Баку чужими руками заняться переговорами. "Давайте договоримся, давайте все сделаем, чтобы не гибли там люди. Это будет с удовольствием воспринято в армянском и азербайджанском обществе", - сказал Лукашенко, одновременно подвергнув Ереван критике за поиск поддержки у геополитических соперников ОДКБ.

Президент Беларуси обратил внимание премьер-министра Армении на непродуктивность участия евроструктур в послевоенных процессах на Южном Кавказе, говоря и о стремлении Еревана контактировать с Баку в Брюсселе, в присутствии главы Евросовета Шарля Мишеля, и о бесполезном на деле, но политически громком прибытии на армяно-азербайджанскую границу 40 наблюдателей Миссии ЕС. Лукашенко пояснил, что Евросоюз и ОБСЕ могут преследовать в регионе лишь одну цель – "вбить кол в отношения между союзниками". "Им не нужны стабильность и мир в нашем регионе, а нужна управляемая ими разруха", - заключил он.

Из сочетания саботажа Николом Пашиняном центральных документов саммита и критики Александром Лукашенко поведения Армении и следует, что армянское руководство, рассчитывавшее добиться согласия ОДКБ на действия против Азербайджана, потерпело фиаско. У Еревана не нашлось ни реальных рычагов, ни дипломатического мастерства для того, чтобы получить хоть что-то. Не нашлось у него и политической дальновидности подписать проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении – Пашинян решил сыграть жестко, как если бы его страна находилась в сильной позиции, и отказаться от какой бы то ни было помощи ОДКБ в целом. Но ведь Армения находится в такой слабой позиции, в которой отворачиваться от союзников при любом раскладе невыгодно.

Разумеется, тут надо сказать, что Армении в самую первую очередь невыгодно продолжать политику конфронтации с Азербайджаном. Она ничего не получает от попыток сохранить агрессивный настрой на реванш, кроме новых человеческих потерь. Никто из союзников не поддерживает болезненную страсть ее властей к провокации кровопролития, никому на постсоветском пространстве не нужно возвращение армяно-азербайджанского конфликта. Абсолютно все желают Армении образумиться, делимитировать границу с Азербайджаном, открыть транспортные коммуникации, подписать мирный договор и отправить мечты о войне в небытие. Скорее всего, на саммите ОДКБ в Ереване Никол Пашинян именно это и услышал от лидеров пяти государств.

Армении в самом деле пора образумиться и начать жить как нормальное региональное государство, заинтересованное в стабильных позитивных отношениях со всеми соседями, а не как агент вредоносных планов внешних игроков. Надежды Пашиняна на саммит ОДКБ были обречены на фиаско изначально – Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, в отличие от Армении, следуют только собственным национальным интересам, а в них нет места вражде с Азербайджаном.