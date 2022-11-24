В Росморречфлоте просчитали стоимость водного маршрута от Азова до Каспия

24 ноя. 10:31

Круглогодичный водный маршрут от Азовского до Каспийского моря по так называемой южной подкове (похожий на подкову маршрут Астрахань - Ростов через Волго-Донской судоходный канал) оценивается в 100 млрд рублей, и это, по оценке руководителя Росморречфлота Захария Джиоева, для такого масштабного проекта не сильно много.

Если инженеры отработают типовое решение по работе гидроузлов в зимних условиях, то можно будет удешевить весь проект, реализация которого позволит перевозить зимой те грузы, которые сейчас нельзя доставить через каскад гидроузлов, находящихся на отрезке между Волгоградом, Азовским и Черным морями, - сообщает РБК.

Реализация проекта Росморречфлота может добавить водному транспорту дополнительно до 4 млн т грузопотока в год, но заняться им можно будет лишь по завершении строительства Багаевского гидроузла на Дону и Городецкого узла на Волге. То есть речь идет о сроках не ранее 2025 года, - пишет издание.