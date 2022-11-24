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Пятеро крымчан получили длительные сроки за терроризм

Пятеро крымчан получили длительные сроки за терроризм

Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым жителям Крыма, которые обвинялись в терроризме, сообщает пресс-служба суда.

Энвер Ахметов, Яшар Муединов осуждены на 13 лет лишения свободы, а Осман Арифмеметов, Руслан Сулейманов и Рустем Шейхалиев приговорены к 14 годам.

Мужчин судили по части 2 статьи 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации") , части 1 статьи 30 и статье 278 УК РФ ("Приготовление к насильственному захвату власти").

"Установлено, что подсудимые в 2016 году вступили в действующее на территории Крыма структурное подразделение запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", - сказано в сообщении.

Отмечается, что они участвовали в мероприятиях ячейки, в том числе в конспиративных собраниях, на которых изучали экстремистские материалы и литературу с целью пропаганды.

Стоит добавить, что вину осужденные не признали.

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