В Грозном отключили свет на пару часов

24 ноя. 10:17

Ряд грозненских улиц временно остались без света, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что отключение связано с проведением работ по программе снижения потерь в электросетях. Свет временно отключен на нескольких улицах Ахматовского района.

С 10:00 до 12:00 отключили электроэнергию на улицах Трошева, Татарской, Назарбаева, Деловой, Яндарова, Моздокской, А.А. Аллаудина, Тучина, Тасуева, М. Умарова, Цальцаевой, Заводской, Али Митаева, Грибоедова, Полярников.

Стоит добавить, что с 14:00 до 16:00 отключат от электричества часть рынка "Беркат".