СМИ: Анкару и Стамбул свяжут высокоскоростные поезда

24 ноя. 10:13

Власти Турции готовят проект строительства линии для высокоскоростных поездов, которые позволят сократить время в пути между Анкарой и Стамбулом с 5 до полутора часов, - пишет турецкая газета Star.

"Правительство, реализовавшее множество гигантских проектов, принялось за строительство линии высокоскоростных поездов, которые сократят расстояние между Анкарой и Стамбулом. Гигантский проект позволит сократить время в пути между двумя городами, которое в настоящее время составляет около 5 часов, до 80 минут. Пропускная способность линии составит 240 тыс пассажиров в день", - пишет издание, передает РИА Новости.

Министерство транспорта и инфраструктуры уже начало технико-экономическое обоснование линии, которая "переведет Турцию в другую транспортную лигу".

"Высокоскоростной поезд (HSR), курсирующий между Анкарой и Стамбулом, может развивать максимальную скорость 250 км/ч, а скорость движения по новой линии достигнет 350 км/ч. Поездка на скоростном поезде станет для граждан еще более выгодной, чем путешествие на самолете", - пишет издание.

В рамках проекта будет построено около 70 туннелей и порядка 40 виадуков, - отмечают авторы публикации.